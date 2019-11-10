شكرا لقرائتكم خبر عن مكارم الغمري: روسيا من أكثر الدول تقدمًا في مجال الفنون والآداب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مكارم الغمري، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس الأسبق، والفائزة بجائزة «بوشكين في الأدب»، إن ألكسندر بوشكين، بالنسبة للروس فخر كبير جدًا، ودائما يقولون عنه شمس الأدب الروسي وعبقري الشعر الروسي، وهو مجدد اللغة الادبية الروسية، شاعر لكل العصور ولكل الازمة ولكل الدول والشعوب، هذا الشاعر القوي جدا رغم حبة للطبيعة الروسية وللفلاح الروسي إلى أن ذلك لم يمنعه عن الانفتاح على كل ثقافات العالم.

وأضافت «الغمري»، خلال حوار تلفزيوني، الأحد، أن منحها جائزة بوشكين في الثقافة والأدب من قبل الرئيس بوتين رئيس الدولة الروسية، جاء بناء على دورها في نشر الثقافة الروسية في الوطن العربى، وترجمة العديد من المؤلفات الروسية للعربية.

وأشارت إلى أن هناك طفرة إيجابية في العلاقات المصرية الروسية، ويجب الاستفادة من الخبرات الروسية في تطوير قطاع التعليم، موضحة أن مصر بدأت تخطو نحو المستقبل باهتمامها بالبحث العلمي والباحثين.