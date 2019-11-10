شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء قوائم الانتظار وحالات الطوارئ في وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء الانتهاء من حالات قوائم الانتظار بالكامل وحالات الطوارئ في وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام.

وقال الدكتور طارق محمد، وكيل الوزارة، إن وحدة قسطرة القلب تجري عمليات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية، وشهدت سلسلة نجاحات في إجراء العمليات.

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أضاف: س«يتم التنسيق مع مدن القناة لاستقبال حالات قوائم الانتظار لديها، ما يعد إنجازا لوحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش، بالتعاون مع الفريق الطبى المكلف من معهد القلب القومى، تحت قيادة واشراف الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، والدكتور محمد أسامة، مدير معهد القلب، والمحافظ محمد عبدالفضيل شوشة».

من جهته، أشار الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى واجراء العمليات الجراحية، طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب.

بدوره، قال فتحى عثمان، مدير مكتب التثقيف والاعلام الصحى بالمديرية، إن هناك بروتوكول تعاون بين المديرية ومعهد القلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام، واجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى عن طريق أطباء المعهد.