شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: تصدينا لحالة تعدٍ على أرض زراعية بكفر البطيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر نجحت، الأحد، في التصدي لحالة تعدٍ على أرض زراعية في المهد بقرية البساتين على مساحة ١٢٠ مترًا.

وأضافت «ميخائيل» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تمت الازالة نهائيًا فور وروود إخطار من الجمعية الزراعية بالعوامر يفيد بوجود حالة تعدٍ بناحية حوض حلاوة ٣ بعمل حفر وتشوين وشدة خشبية، مشيرة إلى أن الوحدة قامت أيضاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وإعادة الأرض إلى طبيعتها.