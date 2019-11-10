شكرا لقرائتكم خبر عن بـ9.3 مليون جنيه.. الانتهاء من رصف 10 كيلومترات طرق في سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الانتهاء من رصف 8 كيلو مترات طرق في مركزي أخميم والمراغة، بإجمالى تكاليف بلغت 9 ملايين و300 ألف جنيه.
وقال المحافظ، في تصريحات، الأحد، إن أعمال الرصف تأتي ضمن الخطة الاستثمارية لمراكز المحافظة عن العام المالي الحالى، وفي إطار تحسين الخدمات العامة.
وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم انتهت من رصف طرق الكاشف/ الكوبرى الجديد بطول 2 كيلو متر، ورصف 4 شوارع رئيسية وفرعية بمدينة أخميم، فضلا عن رصف شارع طراد النيل الواصل من طريق أخميم/ سوهاج وحتى مدخل المدينة الجامعية للبنات.
وشملت أعمال الرصف بمدينة المراغة رصف طريق شندويل / باصونة بطول 4 كيلو مترات، ورصف طريق الشيخ يوسف / العبادلة بطول 2 كيلو متر.
وأشار المحافظ إلى بدء الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة أعمال رصف طريق قريتى كوم بدار والزوك بطول 2.5 كيلو متر، حيث تم رمي التربة الزلطية بالطريق، كما تم تمهيد طريق القنانشة حتى مدخل نجع جبر بطول واحد كيلو متر، وذلك تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.
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