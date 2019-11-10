شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. استمرار عمليات شفط مياه الأمطار من شوارع شلاتين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي، واصلت عمليات شفط مياه الأمطار الغزيرة من شوارع شلاتين بالبحر الأحمر، الأحد، والتي تراكمت بكميات كبيرة بعد سقوط الأمطار نحو ساعة متواصلة.

وأغلقت تجمعات المياه مدخل عدد المدارس بالمدينة ودفع مسؤولو الشلاتين بسيارات الشفط النابعة لشركة المياه بالإضافة إلى الاستعانة بقوات الحماية المدنية لشفط تجمعات المياه وقد شهدت عدة أودية سيول متراكمة لم تسبب أي أضرار.

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ورفعت محافظة البحر الاحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار الغزيرة طبقًا لتحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الري طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتى أفادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة احتمال سقوط أمطار بالبحر الأحمر على جنوب المحافظة على مدينة مرسي علم- الشلاتين – حلايب.

وأصدرت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، تعليماتها باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أي أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

وشددت المحافظة على ضرورة الالتزام وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الامطار والسيول واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة المزودة باللوادر وسيارات الانقاذ وكاسحات وسيارات الشفط للسيطرة على أي سيول وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين.

عملية شفط مياه الأمطار الغزيرة من شوارع شلاتين بالبحر الأحمر

عملية شفط مياه الأمطار الغزيرة من شوارع شلاتين بالبحر الأحمر

عملية شفط مياه الأمطار الغزيرة من شوارع شلاتين بالبحر الأحمر

عملية شفط مياه الأمطار الغزيرة من شوارع شلاتين بالبحر الأحمر

عملية شفط مياه الأمطار الغزيرة من شوارع شلاتين بالبحر الأحمر