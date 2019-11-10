نشرة الحوادث المسائية.. سرقة فيلا والدة هالة صدقي ومحاكمة زوجة شادي محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حبس 4 متهمين بسرقة فيلا والدة الفنانة هالة صدقي بأكتوبر

قررت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، بحبس 4 متهمين بسرقة فيلا والدة الفنانة هالة صدقي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "حادث محطة مصر"

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، اليوم الأحد، نظر محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، إداريًا لجلسة 13 نوفمبر؛ بسبب الإجازة الرسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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الأمن العام يكشف غموض العثور على جثة مسنة داخل مصرف بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة مُسنة داخل مصرف، وتبين بأن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة بعد مشادة بينهما بالإسكندرية.

17 نوفمبر.. محاكمة زوجة شادي محمد و4 آخرين بتهمة سرقة شقته

حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 17 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة زوجة اللاعب السابق شادي محمد وشقيقها و3 آخرين في واقعة سرقة شقته.

ضبط عنصر إجرامي خطر بالفيوم

تمكن قطاع الامن العم بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالفيوم من ضبط عنصر إجرامي خطر بالفيوم مطلوب ضبطه في 3 قضايا.

مأساة 15 سنة من الوحدة لـ"عجوز كرداسة"

منذ نحو عقد ونصف حضر عم "محمد" إلى المركز الأشهر تجاريا في محافظة الجيزة، استقر به الحال داخل غرفة بسيطة، عانى طوال تلك السنوات مرارة الوحدة، يبحث عن رفيق يشاركه تفاصيل حياته التي تملكت منها أعراض الروتين والملل، حتى رحل كما جاء أول مرة.