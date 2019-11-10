صوّر نفسه على فيسبوك.. تفاصيل انتحار عاطل شنقًا في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت التحقيقات تفاصيل انتحار عاطل شنقًا داخل منزله في السلام.

وجاء في التحقيقات أن قسم شرطة السلام أول بالقاهرة تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول شخص، حاصل على دبلوم، متوفى صحبة شقيقه (عامل) وبعض من أصدقاء المتوفى.

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وقال شقيق المتوفى في التحقيقات إنه فوجئ بأصدقاء شقيقه يخبرونه أنه شاهدوا مقطع فيديو لشقيقه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقوم فيه بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم.

وأضاف أنه عقب دخوله لغرفة شقيقه فوجئ به معلقًا بحبل بسقف الغرفة، فقام بنقله لمستشفى السلام العام إلا انه توفى قبل إسعافه.

ودلت التحريات على أن المتوفى يتعاطى مخدر "الاستروكس"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.