"الوفد": بدء استعدادات احتفال "عيد الجهاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال راغب مصطفى إسماعيل مساعد رئيس حزب الوفد، إن عددًا من قيادات حزب الوفد بدأوا التجهيز للاحتفال بعيد الجهاد الوطني الـ91 في المقر الرئيسي للحزب بالدقي، والمقرر له الأربعاء المقبل، مضيفًا أن الاحتفال سيحضره المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا، ونواب الحزب في البرلمان، وعدد من القيادات السياسية والشخصيات العامة، بالإضافة إلى سفراء من الدول العربية.

وأضاف إسماعيل، أن أبرز القيادات التي بدأت في تجهيزات الاحتفال، الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي له، والدكتورة أميرة أبو شقة المنسق العام لمبادرة "الوفد مع المرأة"، والنائب الوفدي سعد بدير.

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد، أن "عيد الجهاد" يقترن باسم الزعيم الوطني الراحل سعد زغلول، وسيظل أبناء الوفد يحيون هذا العيد على مر العصور، لافتًا إلى أنه يؤيد كلمة المستشار بهاء أبو شقة التي طالب فيها أن يكون "عيد الجهاد" عيدًا قوميًا للشعب المصري.

وأشار إسماعيل، إلى أن احتفال حزب الوفد بعيد الجهاد الوطني، والاستعدادات التي بدأتها قياداته، أكبر دليل على أن لهذا الاحتفال مكانة خاصة عند الوفديين، بالإضافة إلى كونه تأكيد أنهم يسيرون على مبادئ الزعيم الراحل سعد زغلول، التي تربوا عليها من أجل إعلاء كلمة الوطن، والوقوف في وجه الإرهاب والعدوان على مقدرات الشعب مساندين للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.​