محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أصدرت وزارة الآثار، بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، ردًا على ما نشر في بعض الصحف والمواقع، حول تصريحات وزير الآثار، التي نقلتها عنه صحيفة "الدايلي إكسبرس" البريطانية، وتحدث فيها عن قرب إعلان كشف أثري جديد.
وقال البيان: "وزير الآثار لم يشر من قريب أو بعيد إلى تمثال أبوالهول، وكل ما قاله إنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل اكتشاف مومياء لحيوان غريب، يبدو أنه قطة كبيرة، أو ربما أسد أو لبؤة، ولكن سيتم إعلان التفاصيل بعد استخدام التصوير المقطعي، واختبار الحمض النووي لدراسة المومياء، وسنعلن الاكتشاف في غضون أسابيع قليلة".
كانت هذه تفاصيل خبر الآثار توضح حقيقة تصريحات الوزير عن "أبوالهول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.