"الشكاوى الموحدة" تستجيب لشكوى نقص الخدمات في مدرسة دولية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي مع 62 ألفًا و568 شكوى وطلبًا واستغاثة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقي ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسبابها، وجرى الانتهاء من فحص ومراجعة 61957 شكوى، ووجهت 46613 شكوى منها إلى جهات الاختصاص.

واستجابت المنظومة لشكوى عدد من أولياء أمور طلبة المدرسة الرسمية الدولية الحكومي بزهراء مدينة نصر، التي تم إنشاؤها هذا العام، ورغم مضي ما يقرب من 3 أسابيع على بدء العام الدراسي، إلا أن المدرسة ما زالت تحت التجهيز وتعاني من مشكلات في المرافق، منها عدم توصيل الكهرباء والصرف الصحي وفرش الفصول وتجهيز الملعب، وتوفير العمالة وغيرها.

ووجهت الشكوى إلى وزارة التربية والتعليم، التي أفادت بالتعامل السريع مع مشكلات المدرسة، حيث تم الانتهاء من توصيل المياه والصرف والكهرباء وتجهيز الأثاث وتوفير العاملين وجار الانتهاء من تغطية فناء المدرسة بالنجيلة، وبدء الدراسة بالمدرسة يوم 20 أكتوبر الماضي.