أخبار مصر | وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يشهدان حفل "التميز" لشباب الصحفيين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يشهدان حفل "التميز" لشباب الصحفيين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين فى مجال الشباب والرياضة، بمسرح الوزارة.

وشهد حفل توزيع الجوائز باقة متميزه من أروع الأغاني من أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، العديد من العروض الفنية لمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة العديد من أعضاء لجنة تحكيم المسابقة مثل عصام عبد المنعم رئيس تحرير الأهرام السابق، الناقد الرياضي شوقي حامد، جمال هليل عضو لجنة تحكيم وناقد بجريدة الجمهورية.

Advertisements

وقررت لجنة التحكيم إهداء جائزة خاصة تحمل إسم الكاتب الكبير الراحل نجيب المستكاوى للناقد الرياضي الكبير حسن عثمان، وجائزة أخرى تحمل إسم الإعلامى الكبير الراحل فايز الزمر للإذاعية نجلاء حلمي من شبكة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت أول مسابقة لشباب الصحفيين والإعلاميين تحت سن 40 عاما فى مسابقة هى الأولى من نوعها.

جاء ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونخبه كبيرة من نجوم الصحافة والإعلام.