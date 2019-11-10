أخبار مصر | وزير الرياضة يكرم رئيس الأعلى للإعلام خلال احتفالية مسابقة التميز لشباب الصحفيين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يكرم رئيس الأعلى للإعلام خلال احتفالية مسابقة التميز لشباب الصحفيين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال حضوره مراسم الحفل الختامي لمسابقة "التميز" لشباب الصحفيين والإعلاميين في مجال الشباب والرياضة في نسختها الأولى لعام 2019، على مسرح الوزارة.

وأشاد "مكرم" بتكريم وزارة الشباب والرياضة للأعمال الصحفية المميزة متمنيا أن تكون الجائزه لشباب الاعلاميين والصحفيين والفنانين وكل فئات الشباب الموجوده في كافه التخصصات المصرية.

ووجهت وزارة الشباب والرياضة الدعوة للفيف من الصحفيين والإعلاميين لحضور الحفل والذى شهد تكريم أعضاء لجان التحكيم والفائزين بالجوائز فى الفروع المختلفة.

جاء ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونخبه كبيرة من نجوم الصحافة والإعلام.