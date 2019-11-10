أخبار مصر | بدء فعاليات حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فعاليات حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل فعاليات حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين في مجال الشباب والرياضة، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بحضور الدكتور أشرف صبحي، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت أول مسابقة لشباب الصحفيين والإعلاميين تحت سن 40 عاما فى مسابقة هى الأولى من نوعها.

ووجهت وزارة الشباب والرياضة الدعوة للفيف من الصحفيين والإعلاميين لحضور الحفل والذى من المقرر أن يشهد تكريم أعضاء لجان التحكيم والفائزين بالجوائز فى الفروع المختلفة.