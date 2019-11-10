مصر | عبر بث مباشر على "فيس بوك".. شاب يشنق نفسه بمنطقة السلام في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر بث مباشر على "فيس بوك".. شاب يشنق نفسه بمنطقة السلام في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بالقاهرة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول أحد الأشخاص حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة القسم، متوفى صحبة شقيقه (عامل ومقيم بذات العنوان) وبعض من أصدقاء المتوفى.

وبسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه فوجىء بأصدقاء شقيقه المتوفى بالحضور لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ظهر خلاله يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم.. وعقب دخوله لغرفة شقيقه فوجىء به معلق فقام بنقله إلى مستشفى السلام العام إلا أنه توفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.