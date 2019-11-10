شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تعلن تفاصيل وإجراءات التقدم للإعلان 12 الخاص بالإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الإعلان الـ 12 لوحدات الإسكان الاجتماعي تم طرحه تحت عنوان «مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة»، بمحافظات «الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة، الغربية»، موضحًا أنه ينتهي اليوم الأسبوع الذي جرى تخصيصه للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، لسداد المقدمات، وتسجيل البيانات إلكترونياً.

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية، أن وزارة الإسكان تتبع هذا النهج وهو تخصيص وقت لذوي الاحتياجات الخاصة للتقديم دون غيرهم، من أجل التيسير عليهم، ومراعاة ظروفهم، وسيبدأ غداً الاثنين، وحتى يوم الخميس 12 ديسمبر 2019، لجميع المواطنين ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أنه كان هناك إقبال جيد من قبل مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة على التسجيل في الأسبوع الماضي على الوحدات، وسداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأوضح أنه على راغبي هذه الوحدات سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه، وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية لا تُرد، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وعند قبول المتقدم يتم تكملة سداد 15% من إجمالي قيمة الوحدة، الذي يبلغ 179 ألف جنية.

وعن الوحدات، قال «3 غرف وصالة مساحة 90 مترا 179 ألف جنيه، ويتم تقسيط السداد في مدة لا تزيد على 20 سنة، كاملة التشطيب، مش بنزل نص تشطيب خالص وحدات سكنية متكاملة المرافق والطرق والخدمات، مش في مناطق لا معزولة ولا حاجة، دي متكاملة الخدمات».