شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 5 قرارات وقف أعمال بناء مخالف بحي شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، الأحد، حملة مكبرة لإزالة المخالفات ومنعها في المهد، بمشاركة عزة سعد سكرتير عام الحي، وإدارة اشغال الطريق والمرافق، وذلك استمرار للتصدي لظاهرة البناء المخالف.

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وأكدت «شعبان» في تصريحات صحفية، الأحد، أن هذه الحملات مستمرة لمنع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون، واضافت ان الحملة توجهت لإيقاف أعمال بناء بقطعة الأرض الكائنة عزبة الشيخ الصغرى من المحمودية، وتم إيقاف أعمال البناء والتحفظ على ونش كامل وعدد 1 برويطة، عدد 2 كوريك، والعقار الكائن سكة 30 من الطريق الزراعي بجوار ثلاجة ضيف ابيس تم التحفظ على خلاطة.

وقالت رئيس الحى إن الحملة توجهت بعد ذلك للعقار الكائن ش 30 من الطريق الزراعي منطقة سموحة الجديدة، وتم فك شدة خشبية بالدور الأرضي، ثم إلى العقار الكائن آخر ش يمين من ش القبطان رضا زكي تم التحفظ على ونش ،عدد 2 برويطة، والعقار الكائن بعزبة سكينة الجديدة تم التحفظ على كمية من حديد التسليح وقص قشاير بسطح العقار.

وأضافت «سحر» أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولاتزال أعمال الرقابة والرصد لأي مخالفات مستمرة بنطاق الحي، وذلك لفرض الانضباط والالتزام بالشوارع بنطاق الحى والتصدي لجميع المخالفات حتى لا يستفيد المخالف من مخالفته.