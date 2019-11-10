شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق عاجل في حادث «بالوعة تلا».. و10 آلاف جنيه لأسر الضحايا والمصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الأحد، فتح تحقيق عاجل في واقعة مصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين بعد سقوطهم داخل بالوعة صرف صحي في قرية بمم التابعة لمركز تلا، وصرف 10 آلاف جنيه من صندوق الكوارث بالمحافظة لأسر الضحايا والمصابين في الحادث.

وكلف المحافظ مديرية الشؤون الصحية ورئيس مركز مدينة تلا لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعون للمصابين وذويهم، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم المعونة العاجلة وصرف الإعانة.

Advertisements

وأصدرت المحافظة بيانًا توضيحيًا بشأن الواقعة، جاء فيه: «تم تسليم محطة رفع بمم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في نوفمبر 2018 للتشغيل والانتفاع بها، بخط طرد 7 كم وإجمالي شبكات الانحدار 12 كم».

أضاف البيان: «تم تطهير وتسليم 10 كم وتوصيلهم وتشغيلهم للصرف الرئيسي في منتصف أكتوبر 2019، ومتبقي 2 كم تمهيدا لتسليمه، الاثنين، لذلك تم غلقة كإجراء متبع في الخطوط الجاري العمل بها لحين تسليمها».

تابع: «قام بعض المواطنين بتوصيل منازلهم بالمخالفة على خط الانحدار الفرعي منطقة 3 كم، وهو لم يتم تسليكه وتنظيفه، وقاموا بتوصيل منازلهم عليه بالمخالفة دون علم الشركة، ونظرا لأن الخط الفرعي به طبة عند المصب مع الخط الرئيسي طاحت المياه في منازلهم».

وجاء في البيان أن «المواطنين قاموا، صباح الأحد، برفع غطاء المطبق الرئيسي لتكسير الطبة الموجودة على الخط الفرعي دون حضور أي مندوب من المقاول أو الشركة أو الشركة القابضة بغرض التسليك لإمرار الصرف الصحي الخاص بهم، وتم اختناق عدد منهم لاستنشاقهم غاز الميثان المتواجد بصورة كبيرة وتم نقل الأربعة إلى مستشفى تلا المركزي».