اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأحد، منها سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى، وإلزام جهاز حماية المستهلك الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية، وتوقعات عن حالة الأرصاد غدا الاثنين.

جهاز حماية المستهلك يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية

وزارة الإسكان تحدد غدا الاثنين لبدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

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