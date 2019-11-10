شكرا لقرائتكم خبر عن كلاب ضالة تعقر 10 أشخاص في كفر الشيخ.. والمحافظ يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 10 أشخاص، الأحد، بعدما عقرتهم الكلاب الضالة بمركزي قلين وسيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ.

كان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدى سالم يفيد باستقبال مستشفى سيدى سالم المركزى لـ6 مصابين نتيجة عقر كلب مسعور لهم، وتم تحويل أربعة من المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لخطورة حالتهم.

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كما سبق أن تلقى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، إشارة من المستشفى بوصول «ع.إ.م» 57 سنة، مصابة بعقر كلب بالكتف الأيسر، و«ش .إ.م» 73 سنة، فلاح، مصاب بعقر كلب أعلى الركبة اليمنى، و«ي .ا.م»20 سنة، طالب، مصاب بعقر كلب أسفل الركبة اليسرى، و«أ .ع.أ» 4 سنوات، مصاب بعقر كلب بباطن القدم اليسرى.

وتبين من التحريات أنه أثناء تواجد المصابين بالقرية محل إقامتهم عقرهم كلب ضال، وتمكن الأهالي من قتله بعد ذلك، ولا يوجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر رقم 8773 لسنة 2019م، إداري مركز شرطة قلين وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ومن جانبه، وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، المسئولين بمركزي قلين وسيدي سالم سالم، ومسئولي الصحة بمتابعة الحالات المصابة، حتى يتم تماثلهم للشفاء، مشددًا على القيام بحملات للتخلص من الكلاب الضالة بشوارع مدن المحافظة حرصًا على حياة المواطنين .