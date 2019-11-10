شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الطقس سيكون معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ما زالت في فصل الخريف الذي يتميز بالتقلبات الجوية، وإن الخريف يعتبر امتداد لفصل الصيف، ولكنه يمر ببعض حالات عدم الاستقرار.

وأضاف «صابر»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، أن الطقس سيكون معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحراة على جنوب البلاد، ولطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ولفت إلى أن هناك حالة من عدم استقرار في حلايب وشلاتين، ومن المتوقع أن تمتد حالة عدم الاستقرار إلى الشمال، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدل حتى منتصف هذا الأسبوع.