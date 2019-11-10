شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة رأس سدر يوزع 400 «كرتونة» على أهالي التجمعات البدوية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار على حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، نائبًا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، التجمعات البدوية التابعة لقرية رأس مسلة برأس سدر.

والتقى «حمادة» أهالي التجمع ونقل لهم تحيات محافظ جنوب سيناء وتهنئتهم بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا لهم دعم القيادة السياسية والتنفيذية لأبناء الوديان البعيدة عن المدينة.

وقام رئيس المدينة بتوزيع ٤٠٠ «كرتونة» مواد غذائية وبطاطين كهدية من محافظة جنوب سيناء وأحد رجال الأعمال في إطار المشاركة المجتمعية.

رئيس مدينة رأس سدر يلتقي بمواطني التجمعات البدوية نائبا عن محافظ جنوب سيناء‎

رئيس مدينة رأس سدر يلتقي بمواطني التجمعات البدوية نائبا عن محافظ جنوب سيناء‎

رئيس مدينة رأس سدر يلتقي بمواطني التجمعات البدوية نائبا عن محافظ جنوب سيناء‎