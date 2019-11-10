شكرا لقرائتكم خبر عن لتغيبهم عن العمل.. محافظ كفرالشيخ يحيل 35 طبيبًا وموظفًا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الأحد، 23 موظفاً وطبيباً بالمركز الطبي بالحامول بكفر الشيخ، إلى التحقيق، لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.

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كلف محافظ كفر الشيخ، الشؤون القانونية بالديوان العام، باتخاذ اللازم نحو التنبيه بتفعيل جهاز البصمة بالمركز الطبي بالحامول بدلاً من السجلات الورقية.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، المرور على الوحدة المحلية، التابعة لمدينة برج البرلس حيث تبين، غياب ١٢ موظفاً من أول اليوم وتم التشطيب عليهم، منهم «5» في خانة الانصراف، وذلك لعدم قيامهم بالتوقيع في الوقت المحدد، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، الشؤون القانونية بالديوان العام، باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، كما كلف رئيس مدينة برج البرلس بتفعيل جهاز البصمة بدلاً من السجلات الورقية.