أهالي تلا يشيعون جثامين ضحايا «حادث البالوعة» في جنازة مجمعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شيع أهالي قرية بمم التابعة لمركز تلا في المنوفية ضحايا حادث بالوعة الصرف الصحي، الذي أسفر عن مصرع 4 من أبناء القرية وإصابة 2 آخرين، في جنمازة مجمعة، مساء الأحد، من المسجد الكبير.
كان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا بمصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين، بعد سقوطهم في بالوعة صرف صحي أثناء تسليكها بقرية بمم التابعة لمركز تلا.
وأسفر الحادث عن مصرع: رضا كرم عماد، 30 سنة، وهانى الجمل الاقرع، 32 سنة، ومحمد عبده خطاب، 41 سنة، ومحمد عيد البيومى، 37 سنة، وإصابة: محى عبدالنبى عمار، 35 سنة، ومحمد عوض العبد، 29 سنة.
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