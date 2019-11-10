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شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك يترأس صلاة عيد القديس لاون الكبير (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، صلاة القداس الإلهي، الأحد، في الكلية الإكليركية، بمناسبة الإحتفال بعيد شفيعها القديس لاون الكبير.
شارك في الصلاة كل من: الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران كرسي الإسماعيلية ومدن القناة للأقباط الكاثوليك، والأب بيشوي رسمي، رئيس الكلية الإكليركية.
وحضر الإحتفال كل من: الأنبا جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك في مصر، والمونسنيور جان، سكرتير سفير دولة الفاتيكان في مصر، والأب إيليا إسكندر، المدبر الرسولي للاتين بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي لرهبنة الأخوة الأصاغر «الفرنسيسكان».
وتخلل الصلاة طقس نوال الدرجة الأبدياكونيّة «الرسائلية» لكل من الشمامسة: ميشيل ألفي وميخائيل صبحي وملاك عادل وجرجس ناروز ومينا نصير، وطقس الدرجة الإغنسُطسية «القارئ» لكل من الشمامسة: أبانوب كرمي وميلاد جميل ونبيل كميل.
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