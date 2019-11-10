شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد لميلاد النبي محمد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سبب اعتراض البعض على الاحتفال بالمولد النبوي، موضحًا أن هذه المسألة بين مؤيد ومعارض.
وقال «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، إن المعارضين يستندون في آرائهم على أنه لو كان خيرًا ما تركه السلف، وأنه بدعة، كما يذكرون أن موعد الاحتفال بالمولد النبوي خاطئ، وأنه يتم الاحتفال في التاريخ الذي توفي فيه النبي، صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد اتفاق على تاريخ محدد.
وأوضح أن الأقوال التي وردت عن ابن كثير، تشير إلى أن الاحتفال الذي يعرفه المسلمون لمولد النبي لم يُعرف ولم يُضبط، ووردت أقوال متعددة لتاريخ مولد النبي.
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