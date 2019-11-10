شكرا لقرائتكم خبر عن أسرتها هربتها من المستشفى.. تفاصيل جديدة في واقعة «فتاة السرطان» أمام مدينة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قصة البنت الصغيرة التي اصطحبها والداها إلى مدخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ليؤكدوا للإعلاميبن أن البنت مريضة بالسرطان، ولا يقدرون على علاجها.

وكتب يونس على صفحته بـ«فيس بوك»، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف مستشاره بسرعة التحرك لعلاج الطفلة ومساعدة أسرتها.

Advertisements

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه تم نقل البنت إلى مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس، ووضعت تحت الرعاية الطبية من الجميع، وبدأت مراحل العلاج، وأرفق يونس صورًا توضح ذلك، مضيفًا أنه في الصباح اصطحبت الأم ابنتها، وخرجت من المستشفى، دون أن يدري بها أحد، وعلى الفور تحرر محضر هروب من المستشفى.

وذكر أن مكتب المستشار الطبي لرئيس الوزراء تواصل مع الأب وطلبوا منه عودة البنت للمستشفى وحمّلوه المسئولية، فرفض العودة بابنته بدعوى أن والدتها «دراعها بيوجعها».

وأكد يونس أن غرض الأسرة لم يكن العلاج، وما زالت الدولة في انتظار المريضة لعلاجها مجانًا، وكتب يونس في نهاية منشوره معلقًا على هذه القصة: «هذه قصة جديدة من قصص يومية تواجهنا».