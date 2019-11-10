شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد ينفى نشوب حريق بقطار بالأقصر.. ويؤكد: عطل بالجرار فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف رئيس السكة الحديد لليوم السابع، أن جرار القطار المذكور شهد عطلا فنيا أدى إلى توقفه بمحطة أرمنت لحين تغيير جراره بجرار آخر إمداد ولم يحدث حريق.

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