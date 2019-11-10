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صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل ضحية ممن سقطوا فى بالوعة صرف صحى بالمنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة متوفى من الـ 4 أشخاص الذين لقوا مصرعهما حال محاولتهم إنقاذ عامل سقط فى بالوعة صرف صحى، وهم "رضا كرم عماد 30 عاما هانى الجمل الافرع 32 عاما،محمد عبده خطاب 41 عاما محمد عيد البيومي 37 عاما" ،وذلك من صندوق الكوارث بالمحافظة.

وخيمت حالة من الحزن والأسى على أهالى قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، واستلم الأهالى جثث ذويهم وذلك تصريح النيابة العامة بالدفن.

 

 

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