محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أعلنت شركة مصر للطيران، انضمام الطائرة الخامسة الجديدة من طراز "الإيرباص A220-300" لأسطول الشركة.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، أن الطائرة الخامسة من ضمن إجمالي 12 طائرة من الطراز نفسه متعاقد عليها، وسيتم تسلمها تباعًا.
وأكدت "مصر للطيران" أن الأسطول الجديد يعد تطورًا كبيرًا في الطرازات الموجودة في الشركة، والتي تطور أداء الشركة بصورة كبيرة وتقدم خدمات متميزة للعملاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران تعلن انضمام الطائرة الخامسة إلى أسطولها من طراز "إيرباص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.