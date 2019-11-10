محافظ الجيزة: إنشاء سوق حضاري بأوسيم.. ومهلة 15 يومًا لتطوير الخدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ):

كلّف محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس مركز ومدينة أوسيم بتوفير قطع أراضي فضاء لنقل (سوق التلات)، بالإضافة إلى نقل موقف سيارات السرفيس الموجود أمام مستشفى أوسيم، لما يسببه من إعاقة للحركة المرورية بالمنطقة.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم إنشاء سوق بشكل حضاري وعدم السماح للباعة باستغلال الطريق العام والتنبيه عليهم برفع المخلفات.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم الأحد، لتفقد حالة النظافة والطرق والإشغالات بمركز ومدينة أوسيم، حيث شدد المحافظ على رئيس المدينة بالالتزام بقرار إزالة كافة الشوادر وفروشات الحلوى غير المرخصة وعدم السماح للمحلات باستغلال الأرصفة مع تحرير محاضر (تالف رصف) للشوادر غير المرخصة.

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وقرر المحافظ، خلال الجولة، إيقاف رئيس الوحدة المحلية ببشتيل عن العمل وإحالته للتحقيق بالنيابة الإدارية للإهمال الجسيم وتدني مستوى الخدمات، ونقل رئيس وحدة برطس لسوء حالة النظافة، موجهًا رئيس المدينة بعمل كمائن لضبط سيارات النقل التي تقوم بإلقاء مخلفات الرتش والتحفظ عليها، والتعاقد مع متعهدين لرفع تجمعات الرتش الموجودة على جانبي الطريق وعدم السماح بتكرار ذلك مجددًا.

ومنح المحافظ رئيس المدينة 15 يومًا مهلة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من إشغالات ونظافة وطرق وتكثيف المعدات لرفع تجمعات القمامة الموجودة بالمركز والقرى التابعة لها، إضافة إلى تخصيص أماكن للمواطنين لإلقاء القمامة فيها.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشارع الجمهورية بمدينة أوسيم، ووجه رئيس المدينة بإزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم لتوسعة الشارع.

كما وجّه راشد بنقل مسئول التفتيش والمتابعة الميدانية المسئول عن متابعة المركز للتقصير في العمل، مؤكدًا أهمية فحص تراخيص عقار تحت الإنشاء للتأكد من التزامه بالترخيص الممنوح له وعدم تعديه على خط التنظيم.