حبس 4 متهمين بسرقة فيلا والدة الفنانة هالة صدقي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، بحبس 4 متهمين بسرقة فيلا والدة الفنانة هالة صدقي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تسللوا إلى الفيلا ليلًا واستولوا على أجهزة كهربائية، مستغلين عدم وجود أحد بداخلها.

وأضافت التحقيقات أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بتعرض فيلا للسرقة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، للمعاينة وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة.

Advertisements

وأضافت التحقيقات، أن النيابة انتدبت فريق من المعمل الجنائى والذين تولوا رفع الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة، وفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، للتحقيق.

وكشفت التحريات التى أجراها رجال المباحث أن وراء الواقعة غفير و3 عاطلين، استغلوا عدم وجود أحد فى المنزل، واستولوا على أجهزة كهربائية عبارة عن جهازين تلفزيون وأجهزة تكييف من داخلها، وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهمين.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.