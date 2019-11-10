بالفيديو.. كشف 48 جريمة قتل وضبط 20 تشكيلا عصابيا خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد جهود أجهزة الأمن بالوزارة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مجال الأمن العام تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها "55 متهما" وبحوزتهم "18 قطعة سلاح ناري، 7 قطع سلاح أبيض".

كما تم ضبط 20 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (22,650 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 1,865 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 20جرام لمخدر الهيروين –100 جرام إستروكس – 64 قرص مخدر"، كما تم تنفيذ 5188 حكم قضائي متنوع.

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وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 692 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "رشاش، 65 بندقية آلية، 135 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" 63 طبنجة، 429 فرد محلي الصنع، 3350 طلقة مختلفة الأعيرة، 1694 قطعة سلاح أبيض"، ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلها "3 طبنجة، فرد محلي، أدوات وأجزاء التصنيع".

وأثمرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 408079 حكم قضائي، وضُبط في مجال التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة 20 تشكيلاً عصابياً ضموا 86 متهماً، ارتكبوا 88 حادث سرقة، ضبط 211 قضية أحداث، إعادة 13 سيارة مُبلغ بسرقتها، كشف غموض 49 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 87 متهماً.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة أسفرت الجهود عن ضبط 1213 قضية أبرزها: 234 قضية ضرائب عامة، كشف 188 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 71 قضية في مجال الجمارك، 361 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 158 قضية تحر مدين ولجان فحص ، تنفيذ 170 حكم قضائي، 16 قضية نقد أجنبي وتهريب، 9 قضايا في مجالات "الاختلاس والإضرار بالمال العام، غسل الأموال، الكسب غير المشروع، رشوة واستغلال نفوذ، بقيمة بلغت 2,541,752,605 – اثنان مليار وخمسمائة وواحد وأربعون مليون وسبعمائة واثنين وخمسون ألفاً وستمائة وخمسة جنيه مصري، 785,250 سبعمائة وخمسة وثمانون ألف ومائتان وخمسون عملات أجنبية مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.