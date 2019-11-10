بالفيديو.. ضبط 2500 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد جهود شرطة البيئة والمسطحات البيئية خلال ضبط 2500 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بالجيزة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام "تاجر مستلزمات زراعية" بإنشاء وإدارة مصنع "بدون ترخيص" بناحية أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة - لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية الفوسفاتية من مواد ونفايات خطرة مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها بالأسواق. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المُشار إليه بحملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة؛ وأمكن ضبط "خط إنتاج متطور لتصنيع الأسمدة المغشوشة والمقلدة، وكمية من الأجولة الفارغة المنسوبة لكبرى الشركات لإيهام المزارعين بسلامة وجود تلك المنتجات "غش تجارى". Advertisements وأيضا كمية وزنت 500 طن مواد خام صلبة "حجر جيري، بودرة بلاط ، مخلفات مسابك ، أكوام رمال " تستخدم في تصنيع المنتجات المغشوشة والمقلدة"، كمية وزنت 2000 طن منتج نهائي لخام الفوسفات المحبب والناعم المغشوش والمقلد معبأ ومعد للتداول. بلغ إجمالي المضبوطات 2500 طن لخام الفوسفات المحبب والناعم المغشوش والمقلد مُعد للتداول ومواد خام صلبة تستخدم فى عملية التصنيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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