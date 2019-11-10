مصر | حبس شاب لممارسته الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ مالية بالعجوزة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس شاب لممارسته الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ مالية بالعجوزة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس شاب شاذ جنسيًا، قام بإنشاء صفحة على المواقع الإباحية لممارسة الشذوذ مقابل 3 آلاف جنيه في الليلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب يبلغ من العمر 26 عامًا قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين بالعجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر بـ 3 آلاف جنيه، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن.