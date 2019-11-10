مصر | حبس شاب لممارسته الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ مالية بالعجوزة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس شاب لممارسته الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ مالية بالعجوزة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس شاب شاذ جنسيًا، قام بإنشاء صفحة على المواقع الإباحية لممارسة الشذوذ مقابل 3 آلاف جنيه في الليلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه خليجي الجنسية، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب يبلغ من العمر 26 عامًا قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين بالعجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر بـ 3 آلاف جنيه، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن.
وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه خليجي الجنسية، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.
وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على أحد المواقع الاباحية، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات