مصر | "الدقيقة بـ50 جنيه".. سقوط شاب لممارسته الشذوذ الجنسي في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدقيقة بـ50 جنيه".. سقوط شاب لممارسته الشذوذ الجنسي في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب يبلغ من العمر 26 عامًا قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين بالعجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر بـ 3 آلاف جنيه، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن.
وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه خليجي الجنسية، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.
وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على أحد المواقع الاباحية، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.
وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على أحد المواقع الاباحية، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.