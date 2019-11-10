مصر | "إتاوة وطلق ناري وحجر".. تفاصيل جديدة حول قتل خفير ونجل صاحب مزرعة بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إتاوة وطلق ناري وحجر".. تفاصيل جديدة حول قتل خفير ونجل صاحب مزرعة بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول قتل نجل صاحب مزرعة وخفير بالمنطقة الجبلية بمركز العياط، وتبين أن الخفير كان يفرض "إتاوة" على حمولة كل سيارة تدخل إلى المزرعة لتحميل الخضروات والفواكه، وكان التجار يعترضون على ذلك، وطلبوا أن يفرض الـ"إتاوة"، على صاحب المزرعة.

وأضافت التحقيقات أنه يوم الجريمة لدي تواجد صاحب المزرعة ونجله بالمنطقة الجبلية، نشبت بين نجل صاحب المزرعة والخفير مشاجرة حول فرض "الإتاوة"، وأطلق خلالها الخفير طلق ناري من بندقية آلية كانت بحوزته صوب نجل صاحب المزرعة، وأثناء ذلك تعدي الأخير عليه بالضرب على رأسه بـ " حجر"، حتى سقط الأخير قتيلا واستكمل والده الضرب بـ " الحجر" على رأس الخفير ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته.

كان أطلق خفير طلق ناري صوب نجل صاحب مزرعة، وضرب الشاب الخفير بـ"حجر" على رأسه مما أسفر عن مصرعهما متأثرين بإصابتهما، بالمنطقة الجبلية، بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العياط، بسماع دوي طلقات، ووجود مشاجرة وقتيلين بالمنطقة الجبلية.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإنتقال قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين " س"، خفير ومقيم بنطاق المركز، و" إ" 20 سنة، نجل صاحب المزرعة ومقيم بمركز الصف، أطلق خلالها الأول على الأخير طلق ناري من بندقية آلية كانت بحوزته، وأثناء ذلك تعدي الأخير عليه بالضرب بـ" حجر" على رأسه، وسقطا الإثنين أرضا.

وبينت المعاينة أن "ف" صاحب المزرعة ووالد الشاب استكمل ضرب الخفير على رأسه، حزنا على قتل ابنه، ثم جلس بجوار جثة ابنه يبكي، وتمكنت القوات من القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

