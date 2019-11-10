مصر | أرقام في انتخابات نادي القضاة.. 80 رجل وامرأة واحدة و4 قوائم مرشحين على 17 مقعدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام في انتخابات نادي القضاة.. 80 رجل وامرأة واحدة و4 قوائم مرشحين على 17 مقعدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة والمقرر إجراؤها في 20 ديسمبر المقبل، 81 مرشحا على 17 مقعدا بينها مقعد واحد لرئيس النادي ومقعد واحد للقضاة المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم و5 مقاعد للنيابة العامة، ويخوض الانتخابات 4 قوائم انتخابية.

وكما أن الـ 81 مرشح على انتخابات نادي القضاة، بينهم 5 مرشحين على مقعد رئيس النادي، و4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و27 مرشحا على مقاعد المستشارين، و26 مرشحا على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، و19 مرشحا على مقاعد النيابة العامة.

ويخوض الانتخابات سيدة واحدة وهي المستشارة علا حسين، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد أن خاضت الانتخابات السابقة ولم يحالفها الحظ، هي والمستشارة غادة الشهاوي مساعد وزير العدل لشؤون المرأة والطفل، والتي تقدمت بإستقالتها من منصبها عقب إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل عقب التصريحات المسيئة حول "حبس النبي"، والأخيرة لم تترشح في الانتخابات هذه المرة.

وانخفض عدد المرشحين في الانتخابات هذه المرة ليصل إلى 81 مرشح بعد أن كان عدد المرشحين 118 مرشح في الانتخابات السابقة.

وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.