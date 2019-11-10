مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مسؤول يستولي على 15 مليون جنيه.. وإخلاء سبيل "وردة" بعد قتلها لزوجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": مسؤول يستولي على 15 مليون جنيه.. وإخلاء سبيل "وردة" بعد قتلها لزوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاجل.. قرار مهم لوزير الداخلية

قرر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، منح جميع السجناء، زيارة استثنائية واحدة فقط، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، حتى الثلاثاء المقبل، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.