مصر | انتخابات نادي القضاة.. "الأكاديمي" يخوض بقائمة في اللحظات الأخيرة والقاضي الشاب بلا قوائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتخابات نادي القضاة.. "الأكاديمي" يخوض بقائمة في اللحظات الأخيرة والقاضي الشاب بلا قوائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المستشاران الدكتور عبد الفتاح محمد مراد، وشادي طارق شلبي، الانتخابات على مقعد رئيس نادي القضاة لأول مرة، في الانتخابات المقرر لها في 20 ديسمبر المقبل، بعد أن أعلنا في البداية أنه لن يكون لأيا منهما قوائم يخوضا بها الانتخابات، وأنهما قررا خوض الانتخابات بشكل منفرد ودون دعم أو ترتيبات انتخابية مع قوائم، إلا أن المستشار "مراد" تراجع في اللحظات الأخيرة وقرر تشكيل قائمة من الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم لخوض الانتخابات.

والدكتور "مراد" رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وهو "أكاديمي" وأستاذ محاضر بعدد من كليات الحقوق بالعديد من الجامعات المصرية أبرزها جامعة عين شمس، وكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وغيرها من المعاهد المتخصصة في مجال القضاء، وله العديد من المؤلفات والأبحاث والبرامج في مجال القانون، وهو الأمر الذي كون له قاعدة جيدة في الوسط القضائي.

أما المستشار "شادي" فهو رئيس بمحكمة الاستئناف، وهو أصغر المرشحين "سنا" بين المرشحين الخمس على مقعد رئيس نادي القضاة، حيث يبلغ من العمر 45 عاما، ويراهن على عنصر "الشباب" من المستشارين والقضاة في العملية الانتخابية – والذين كانوا الأغلبية في أخر انتخابات – حيث أن ابرز ما يروج له في دعايته الانتخابية بأنه "مرشح الشباب".

وكلاهما أكد على أنه يعتمد في خوض العملية الانتخابية على علاقاته القضائية التي كونها على مدار مشاوره المهني، وأن كلا منهما أجرى العديد من الجولات الانتخابية، وتحدث كلا منهما مع زملائهما في الوسط القضائي، والذين أكدوا دعمهم لهما، وهو ما جعل كلا منهما يراهن على خوض الانتخابات كرئيس لنادي القضاة.

وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.