أخبار مصر | برلماني يكشف لائحة العقوبات المُنتظر تطبيقها على "أحمد طنطاوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يكشف لائحة العقوبات المُنتظر تطبيقها على "أحمد طنطاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الـ "فيديو" الذي بثه النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي استغلته القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية للإساءة لمصر كان السبب الرئيسي لقرار مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بإحالة "طنطاوي" إلى هيئة مكتب البرلمان بناءًا على المُذكرة التي تقدم بها 95 نائبًا بالمجلس.

وأضاف العليمي، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن لائحة مجلس النواب تتضمن العقوبات التي تطبق على النواب حيال إحداث مُخالفة منهم، مُؤكدًا أن المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت تلك العقوبات بداية من اللوم ثم الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، بالإضافة إلى الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، وكذلك الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، بالإضافة إلى إسقاط العضوية.

وكما أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هيئة مكتب المجلس ستحقق مع "طنطاوي" بالتهم المنسوبة إليه وبعد انتهاء التحقيق معه يتم إحالته للجنة القيم لاستكمال التحقيقات.

