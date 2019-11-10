أخبار مصر | "سعفان" ومحافظ الغربية يتبادلان الدروع في حفل توقيع 35 اتفاقية عمل جماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" ومحافظ الغربية يتبادلان الدروع في حفل توقيع 35 اتفاقية عمل جماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبادل وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية درعي الوزارة والمحافظة، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة للمحافظ تقديرا لجهود المحافظة فى خدمة العمل والعمال ، كما أهدى "السعيد" درع المحافظة للوزير لدوره وحرصه على دعم والحفاظ على حقوق العمالة بالمحافظة.

جاء ذلك على هامش رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توقيع 35 اتفاقية عمل جماعية بين شركات قطاعات الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الهندسية بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% لنحو 6534 عاملا بهذه الشركات، وذلك بحضور خالد أبو بكر علي وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالغربية.

كمال تبادل عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، الدروع مع وزير القوي العاملة ومحافظ الغربية ، وذلك تقديرًا منهم للجهود المشتركة المبذولة في خدمة قضايا العمل والعمال بما يسهم في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري.