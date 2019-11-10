شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير محافظة الإسكندرية يتفقد «العقار المائل» بالورديان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام محافظة الإسكندرية، برفقة اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، الأحد، بتقد الحالة الفنية للعقار المائل الكائن 5 شارع البشبشى بمنطقة الورديان، وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بمضاعفة العمل لإزالة الخطورة الداهمة وتنفيذ توصيات اللجنة الهندسية المشكلة.

وتابع الطرفان معدل سير العمل لإزاله الأدوار، والموقف الحالى والحالة الفنية للعقار ومتابعة تنفيذ الإزالة طبقا لرأي اللجنة الهندسية المشكلة وفقا للضوابط والأسس التي انتهت اليها اللجنة الهندسية لإزالة الخطورة الداهمة استقرار وثبات ميل العقار، وجارى المتابعة على مدار الساعة حفاظا على أرواح ومتعلقات المواطنين، حسبما أعلن الحي في بيانه.

كان قد وقع ميل مفاجئ بعقار مخالف مكون من 17 طابقًا، مأهول بالسكان بشارع الشيخ طموم بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

سكرتير محافظة الإسكندرية يتفقد الحالة الفنية لعقار الورديان المائل

سكرتير محافظة الإسكندرية يتفقد الحالة الفنية لعقار الورديان المائل