شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتفقد مدينة الحامول: «مُهلة 72 ساعة لتلافي الملاحظات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الأحد، المرور على مدينة الحامول، حيث تبين أن النظافة بمعظم شوارع المدينة جيدة، وحاوية القمامة فارغة ساعة المرور، انتشار الكثير من البوص، والهيش بمدخل المدينة على طول مصرف كوتشنر، وجود تكسير وحفر بالأسفلت في بداية مدخل المدينة بداية من الميدان وحتي شارع العاشر من رمضان، وجود انتظار من أصحاب «التكاتك» مقابل المستشفي المركزي بالمدينة يغلق الشارع تقريباً، ووجود تعدي بالردم في بعض الاماكن على مصرف كوتشنر بحيز المدينة بشارع المرور القديم، علماً أن المنطقة كلها بها أكشاك قائمة على طول شاطئ المصرف.

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كما تبين خلال الجولة وجود تراكم للقمامة على مصرف كوتشنر خلف الأكشاك، وجود توصيلات كهرباء للأكشاك بطول شارع المرور منها المرخص ومنها العشوائي، وجود بعض القمامة بأرض فضاء القدس المتفرع من شارع الاستاد، وامتداد شارع القدس بجوار هايبر حكاية، وكشك الكهرباء، ومنطقة محطة الصرف بشارع المركز، تبين وجود أعمال تشغيل السن بمنطقة حامول السعيد طريق أبوشويته، حيث تلاحظ فيها قيام المقاول بترك مسافة بمقدار (1) متر بين الجزيرة الوسطي بالشارع والرصف، وسيؤثر على سير المركبات بالشارع، علماً بأن الأسفلت القديم كانت بكامل عرض الشارع، تبين وجود تراكم للقمامة بالمجري المائي تقاطع شارع على بن ابي طالب، الناصر صلاح الدين بمنطقة حاول السعيد، وببداية التغطية مقابل المقابر.

وبالمرور على كوبري الحامول بنهاية شارع المرور القديم (طريق تريان) تبين أن منزل ومطلع الكوبري، تم وضع طبقة من السن البسيط، ويحتاج الكوبري إلى وضع طبقة من الأسفلت، تبين وجود كابل كهرباء يمر من جوار الكوبري بالمجري المائي ويحتاج إلى عمل عدايه حفاظاً على الكبل ولخطورة مروره من المجري المائي، وجاء ذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلّف محافظ كفرالشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بإعداد تقرير لتلافي الملاحظات خلال 72ساعة، ووكيل وزارة الري باتخاذ اللازم نحو إزالة التعديات على مصرف كوتشنر سواء بالردم في أكثر من مكان بمدينة الحامول، وانتشار البوص والهيش بمدخل المدينة، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وإعداد تقرير لتلافي الملاحظات خلال 72ساعة، رئيس قطاع كهرباء كفرالشيخ باتخاذ اللازم حيال كابل الكهرباء المار من مصرف كوتشنر بالتنسيق وع وكيل وزارة الري، وإعداد تقرير لتلافي الملاحظات خلال 72ساعة.