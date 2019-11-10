شكرا لقرائتكم خبر عن نقل طبيب وممرضة «تغيبا عن العمل» في وحدتين صحيتين ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، العاملين بالوحدات الصحية بقرى: الحمرايا وجزيرة أبوصالح وبياض العرب والمركز الطبي بشرق النيل، الأحد، لمتابعة سير العمل بها وتواجد الأطباء والتمريض، وتفقد الخدمات الصحية للمواطنين.

وتابع «حميدة» سير العمل وتواجد النوباتجية والأطباء والتمريض، وأمر بنقل ممرضة بوحدة جزيرة أبوصالح الصحية إلى مستشفي ناصر العام لتغيبها عن العمل، ونقل طبيب بوحدة بياض العرب الصحية إلى إدارة ناصر الصحية.

وقال وكيل الوزارة إن المرور جاء في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف لمتابعة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وانتظام العمل وتواجد النوباتجيات وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والتأكيد على الالتزام في العمل.