شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: أهداف المعامل المركزية تتوافق مع استراتيجية بناء الإنسان المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة نانسى الجندي، رئيس ادارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، عن قيام المعامل بالتطبيق العملى لرؤية الدولة في الكشف عن الأمراض الوبائية والمعدية ووصف العلاج اللازم لها لضمان خلو المجتمع من المشاكل الصحية التي تنعكس على الإنتاج والقدرة على البناء.

وقالت «الجندى»، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأول للمعامل المركزية، الأحد، أن أهداف المعامل تتوافق شكلا ومضمونا مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أضافت «الجندى» أنه تم تطوير المعامل المركزية وتجهيزها بأحدث الأجهزة العالمية في ظل اعتمادها دوليا، وتخضع المعامل لشبكة ربط إلكتروني عالية الجودة فيما بينها خاصة المعامل الإقليمية، مشيرة إلى أن جميع التحاليل خاصة المتعلقة بالمياة والغذاء معتمدة، والمعامل المركزية لها دور في مواجهة الأوبئة من خلال الكشف السريع بما تمتلكة من امكانات رفيعة المستوى.

تابعت: «المعامل المركزية تمتلك أجهزة ومعامل وكواشف عالية الجودة أي الكشف عن المخدرات بكافة أنواعها وتابعت: لدينا قدرات وكوادر فنية قادرة على الترصد الوبائي للأمراض المختلفة، كما أن بها وحدة لإجراء تحاليل لمنح رخص السفر للخارج».

Advertisements

من جهته، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إن الوزارة لديها هدف قومى هو تعزيز خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية للمجتمع والمصريين في القطاع الصحي أو في توفير التحاليل بأسعار رمزية باعتبارها مؤسسة غير قابلة للربح تدعمها الدولة.

أضاف «عيد»: «الأمن القومى الصحى أحد أهداف التنمية المستدامة، والمعامل تقوم بتحليل كافة المواد المتعلقة بالغذاء وكذلك الدواء والماء وهم ثلاثية قومية لا بد وان تضمن جميع محتوياتها بنسبة 100%».

تابع: «يتم تحليل عينات الماء والغذاء ومراقبتهم على مدار الساعة، والوزارة تمتلك 7 معامل مركزية اقليميه و30 معملا مشتركا»، مؤكدًا أن «سلامة المعامل وقدراتها التجهيزية وتوافر العنصر البشرى القوى جعلنا معتمدين لدى مجلس الخليج العربى وحصلنا على شهادة الأيزو» .

مضى قائلًا: «المعامل المركزية تقوم بتحليل 4.5 مليون عينة سنويا من جميع أنحاء الجمهورية مضيفا أن المعامل تمثل قبلة الترصد الوبائي لحماية البلاد من الأمراض الوبائية التي قد تدخل عبر القادمين للبلاد خلال 36 منفذ برى وبحري وجوي، ويتم تحليل العينات للمشتبه فيهم داخل المعامل المركزية».

أردف: «نجحنا بفضل قوة المعامل المركزية في حماية المصريين من خطر مرض الإيبولا الذي كان منتشر أي انجولا التي شاركت في بطولة الأمم الأفريقية الماضية»، مشيرًا إلى أن المعامل المركزية لها قدرات فائقة على تحضير الطعوم في ظل مرجعيتها لإقليم شرق المتوسط.

وكشف «عيد» عن قيام المعامل بتحليل 85 الف عينة متعلقة بدلالات الأورام للكشف عن السرطانات المختلفة سنويا، كما ان لها قدرة في الكشف عن البكتيريا المسببة للالتهاب السحائي، وتوفير العلاج المناسب لها خلال 24 ساعة بدلا من 72 ساعة.