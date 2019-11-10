شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سابق بالخارجية: مؤشرات الاقتصاد المصري في تصاعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، عن حجم الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت الفترة الأخيرة في مصر، حيث ذكر أن كافة مؤشرات الاقتصاد المصري تتجه اتجاه تصاعديا ايجابيا وهذا شيء جيد للغاية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال».

Advertisements

وأضاف «بيومي»، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي بلغ 45 مليار دولار، وهو رقم لم تصل اليه مصر من قبل، موضحًا أن أعداء الوطن يحاولون إفساد فرحة المصريين بأن لديهم احتياطي نقدي من العملة الأجنبية قيمته 45 مليار دولار ويقولون أن مصر عليها ديون كثيرة، رغم أن الديون تقوم مصر بتسددها على 30 عاما.

وأشار الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إلى أن تحويلات المصريين من الخارج في أزهى اوقاتها الفترة الأخيرة، كما أن قناة السويس حققت الشهر الماضي أعلى عائد يومي منذ إنشائها، ويتبقى فقط الاهتمام بزيادة نسبة الصادرات المصرية.

وتابع: «معدل الصادرات المصرية تتقدم ولكن لم نبلغ حتى الآن الهدف المطلوب مما كنا عليه في 2010، مطلوب منا مضاعفة الجهد ونكون أمناء مع أنفسنا ونعمل على زيادة الصادرات».