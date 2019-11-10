تركيب لوحات إرشادات مرورية بشارعى الثورة والبطل أحمد عبد العزيز بالدقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع الثورة بالدقى سيولة مرورية بعد تركيب لوحات إرشادات مرورية جديدة وانتشار رجال المرور، لمنع تكدس الشارع من الإنتظار الخاطئ. وشهد محيط شارعى البطل أحمد عبد العزيز والثورة بالدقى، انتشارا لرجال المرور، تحت إشراف اللواء محمد لبن وكيل الإدارة العامة لمرور الجيزة ، والرائد محمد شرف رئيس قسم مرور الدقى، وتركيب أكثر من لوحة إرشادية بطول شارع الثورة للعمل على منع تكدس السيارات، وضمان استمرار الحركة المرورية فى الشارع بشكل طبيعى. Advertisements

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