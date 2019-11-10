شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى، وإلزام جهاز حماية المستهلك الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية، وتوقعات عن حالة الأرصاد غدا الاثنين.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

"حماية المستهلك" يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلزام كافة الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمى خدمات الصيانة، بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات والسلع المعمرة خلال أيام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية، طبقاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.

الإسكان: غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه سيبدأ غداً الاثنين 11/11/2019، وحتى يوم الخميس 12/12/2019، لجميع المواطنين ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة، سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من ( الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة ) الحاصلين - الحاصلات على درجة الماجستير - الدكتوراة فى جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة مارس 2020.

"الاسوشيتيد برس" تبرز تراجع معدل التضخم فى مصر لأدنى مستوى منذ عقدين

أبرزت وكالة "الاسوشيتيد برس" الأمريكية تراجع معدل التضخم السنوي فى مصر إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين ، حيث انخفض إلى 2.4 ٪ في أكتوبر من 4.3 ٪ في الشهر السابق.

الحكومة: استجبنا لعلاج طفلة من السرطان ووالدتها هربت بها من المستشفى دون مبرر

كشف هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل قصة الطفلة المريضة التى تم تداول قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه بعد التوصل إليها لعلاجها، فوجئ الجميع بهروب والدتها بها من المستشفى.

ثروات مصر المنسية.. محاجر المحافظات تدخل دائرة المشروعات القومية.. المحافظون ينفذون تكليفات الرئيس باستغلالها للنهوض بالاقتصاد.. محافظ البحيرة يعلن تنفيذ أكبر مشروع لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء برشيد

فى محافظة البحيرة، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية والمواد المحجرية التى تزخر بها المحافظة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، مضيفا أن مشروع المحاجر ومواد البناء والملاحات التابع لمحافظة البحيرة من أهم المشروعات المتميزة التى تحقق أعلى الإيرادات للصرف على المشروعات الخدمية بالمدن والمراكز المختلفة.

بلومبرج: المعاناة الاقتصادية تحصد أرواح 8 أتراك فى أسبوع

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تدهور الأوضاع الاقتصادية فى تركيا وسط ارتفاع معدلات البطالة ونسب التضخم، أدى إلى زيادة حالات الانتحار الجماعى فى البلاد، وذلك عقب إعلان الشرطة التركية انتحار عائلة بأكملها مكونة من أربعة أفراد أمس، و العثور على جثثهم في منزل العائلة بمنطقة في جنوب البلاد، فى ثانى حالة انتحار جماعية تشهدها البلاد فى خلال أسبوع فقط بسبب تأزم الأوضاع الاقتصادية الذى أصبح يثقل كاهل المواطن التركى.

وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء "زيارة استثنائية واحدة فقط"، اعتباراً من غد الاثنين، حتى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

إعادة فتح شارع الهرم بالاتجاهين بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح شارع الهرم الذى أغلق بشكل جزئى بالاتجاهين على مدار الثلاث أيام الماضية، بعد انتهاء أعمال نقل المرافق لمترو الخط الرابع، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران ، إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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"تنظيم الكهرباء" يصدر قرارا بشأن محاسبة محطات تقوية المحمول.. اعرف التفاصيل

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار بشأن محاسبة أبراج محطات الاتصالات لتقوية شبكات المحمول من خلال كتاب دورى على الموقع الرسمى للجهاز، بالنسبة للمحطات التى يتعذر عداد كهرباء بها، حيث تم تحديد كمية الكهرباء المستهلك لهذه المحطات.

62568 شكوى واستغاثة تعاملت معها الحكومة أكتوبر الماضى.. التموين أكثر الوزارات استقبالاً لشكاوى المواطنين بنسبة 13% يليها التضامن بـ 11% ثم الإسكان 10%.. رصد 721 شكوى تضرر من الأمطار.. و16 ألف صورة لتراكم قمامة

أعلن مجلس الوزراء ، إنه متابعة لما يتم نشره من استغاثات وشكاوي علي مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، وما يصل إليها مباشرة، تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر اكتوبر الماضى مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 61957، حيث تم توجيه 46613 شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 15344 شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال التكرار وعدم الاختصاص، وعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، وإزالة أسباب الشكوى، وجار استكمال فحص 611 شكوى وطلبا تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

تسريب صوتى لأردوغان يفضح تدخله بالإعلام ويأمر بطرد إعلامى لانتقاده سياسته

كشف تسجيل صوتى مسرب بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ورئيس قناة «24 تى في»، عاكف باقى، تدخل أردوغان وقتما كان رئيسًا للوزراء، فى السياسة الإعلامية للقناة، وانتقاده لأداء المذيعين فيها، حيث ألمح لرئيس القناة بطردهم، قائلا له: لماذا تشكلون مثل هذا الكادر.

مقتل شخص فى إطلاق نار وانفجار قنبلة فى أحد ميادين مدينة مالمو بالسويد

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى السويد جراء حادث إطلاق نار فى أحد الميادين المزدحمة بمدينة مالمو.

العاهل الأردنى يعلن انتهاء العمل بملحقى الباقورة والغمر مع إسرائيل

أعلن العاهل الأردنى الملك عبدالله بن الحسين، اليوم الأحد، انتهاء العمل بملحقى الباقورة والغمر مع إسرائيل.

ألمانيا تحذر فرنسا من تقويض حلف شمال الأطلسى

حذر وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس اليوم الأحد من تقويض حلف شمال الأطلسى، وذلك فى أقوى رد من برلين حتى الآن على تصريحات للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون انتقد فيها الحلف العسكرى.

أمطار شديدة تضرب الإمارات.. المركز الوطنى للأرصاد: تساقط أمطار تراوحت ما بين غزيرة ومتوسطة على أبوظبى ودبى.. أمطار رعدية على الفجيرة.. غرق دبى مول.. وتعليق الدراسة بمدارس رأس الخيمة.. فيديو

شهدت مدن أبوظبى ودبى والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة فى دولة الإمارات، تساقط أمطار تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وذلك تزامنا مع المنخفض الجوى الذى عم غالبية دول الخليج الستة.

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون مع حدث فلكى نادر وهو عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس يوم غدا الاثنين 11 نوفمبر، حيث يبدأ فى الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة بعد الظهر بتوقيت القاهرة عندها يكون عطارد على الحافة اليسرى من قرص الشمس .

قمة منتصف الطريق إلى لقب البريميرليج.. ليفربول يسعى لتوجيه ضربة جديدة لمانشستر سيتي فى معركة أنفيلد.. إيدرسون وماتيب أبرز الغيابات.. الريدز يتسلح بـ"الحصن المنيع" لتحقيق الفوز.. وكلوب يرفض وعد الجماهير بالألقاب

يسعى ليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، لتوجيه ضربة جديدة إلى مانشستر سيتى، الذى يسعى للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقى الفريقان فى السادسة والنصف مساء الأحد على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة الـ12، فى مباراة يمكن وصفها بـ"قمة نصف الطريق إلى لقب البريميرليج".

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

رفع شوقي غريب ، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، راية التحدى قبل مباراة غانا، المُقرر لها الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، مشددا على أن الفوز هدفه الوحيد من أجل التأهل للدور التالى بعد الفوز أمام مالى فى ضربة البداية مساء الجمعة بافتتاح البطولة.