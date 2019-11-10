شكرا لقرائتكم خبر عن المتهم بإلقاء أنبوبة على طفل المنوفية: تشاجر مع ابنى فألقيتها عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب طفل بكسر بالقدم إثر إلقاء شخص أسطوانة غاز عليه أثناء مروره بالشارع بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. وتلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى العقيد مصطفى النشال وكيل المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بإصابة الطفل "ا ع" 8 سنوات بكسر بالقدم، إثر إلقاء "ع ن"، 38 سنة، بقال، مقيم بقرية مجيريا، اسطوانة غاز عليه أثناء مروره بالشارع، وأدى إلى إصابته بكسر بالقدم. Advertisements وبمواجهة المتهم اعترف بإلقاء الأسطوانة على الطفل عقب نشوب مشاجرة بين الطفل وبين نجله، قام على إثرها بإلقاء الأسطوانة عليه. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتهم بإلقاء أنبوبة على طفل المنوفية: تشاجر مع ابنى فألقيتها عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.