شكرا لقرائتكم خبر عن «قوة التصالح مع الذات» كتاب جديد لـ«وفاء مصطفى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت الدكتورة وفاء محمد مصطفى، خبيرة التنمية البشرية، كتابها الجديد «قوة التصالح مع الذات»، الذي صدرعن دار «ملهمون» للنشر والتوزيع، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات معرض الشارقة للكتاب.

وتدور الفكرة الرئيسية للكتاب حول أن التصالح والتسامح وجهان لعملة واحدة، فإذا لم تتصالح مع ذاتك لن تتصالح مع الآخر، فالتصالح يؤدي إلى التفضل بالعفو، والغفران والتسامح، والعطاء، والحب، والرحمة، ونسيان الماضي، ومسامحة الآخر، لعلمه بأن كل إنسان معرض للخطأ، ليس التسامح ضعفًا، حيث يمكن لأي إنسان أن ينتقم، ولكن لا يسامح إلا الأقوى.

Advertisements

وترى أن التصالح هو عملية تشافي القلب والروح من إساءات الماضي، وتنظيف النفس من المشاعر السلبية وحفظها من الانهيار، بل هو بمثابة الاغتسال النفسي والتحرر من الأمراض النفسية، وقبول الذات والهيئة بجميع عيوبها، علاوة على تحفيز النفس نحو النجاح والإبداع، وإطلاق القدرات الكامنة لبناء الحاضر، والتغلب على تحديات الحياة.

ويحث التسامح على التغافل، والترفع عن الصغائر، ونبذ التطرف، والكراهية، والعنف، واحترام الآخر، وتقدير التنوع والاختلاف الاجتماعي والديني والثقافي والسياسي، واستخدام الرفق، والتلطف والكياسة، ولا يتوقف دوره عند الحوار الهادئ فحسب، بل رفض جميع أشكال العنف والتعصب حتى يكون الطريق ممهدًا للبناء والتقدم في جو خال من الأحقاد والعداوات، فيسهل التوافق، ويسود السلام بين الأمم.

كما لا ينبع التسامح إلا من شخصية ناضجة متوازنة، تكون حيث أراد الله لها أن تكون، فالتسامح لا يؤثر بالإيجاب على الناحية النفسية للأفراد فحسب، بل يؤثر على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز والتنمية المستدامة.

الدكتورة وفاء مصطفى لها العديد من الكتب والدراسات في مجال التنمية البشرية والسلوك الإنساني، وحصلت على العديد من الجوائز والشهادات.